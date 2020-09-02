خمسة أسباب قادت الهلال للفوز بالدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

خمسة أسباب قادت الهلال السعودي لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة السادسة عشرة في تاريخ أزرق العاصمة وبالتالي زيادة حصيلته من البطولات المحلية إلى 60 بطولة حتى الآن.

* الاستقرار الفني

من أهم العوامل التي وفرتها إدارة النادي العاصمي كان التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في بداية الموسم 2019-2020 وفق مشروع هدفه الأول تحقيق دوري أبطال آسيا وهو الهدف الذي تحقق في نوفمبر 2019 لتنتهي رحلة الحظ العاثر مع اللقب القاري وتنتهي معها ضغوطات الجار النصر التي كانت تتجدد كلما تعثر الهلال عن بلوغ كأس العالم للأندية التي ظل النصراويون يتغنون بأولوية فريقهم في المشاركة فيها عندما أقيمت لأول مرة في البرازيل عام 2000.

هذا الفوز صنع لرازفان شخصية فنية وروح جديدة في الهلال، حيث حقق ما لم يستطعه الآخرون لينطلق المدرب الذي أصبح في مركز ثقة لا يهتز في تثبيت فلسفته وسط تناغم مع اللاعبين فقاد الفريق دورياً للانتصار تلو الانتصار.

* العنصر الأجنبي والمحلي

ثاني الأسباب هو توفر العناصر الميدانية سواء الأجنبية أو المحلية، فقد استطاعت الإدارة الهلالية بالتشاور مع المستشارين الفنيين خلف الكواليس استقطاب عناصر أجنبية مؤثرة وتتفق مع احتياجات الفريق، لتسهم بتحقيق الانتصارات وصناعة شخصية مرعبة للفريق على أرض الملعب.

والدليل على القيمة العالية لأجانب الهلال تسجيل الفرنسي جوميز والإيطالي جيوفينكو والبرازيلي ادواردو الذي رحل مؤخراً لشباب أهلي دبي والسوري عمر خربين بالإضافة للبيروفي كاريلو 53 هدفاً من أصل 69 هدفاً أحرزها الهلال حتى الجولة 28 ولا تزال الفرصة قائمة لزيادة هذا الرقم.

وبجانب الأجانب يتميز الهلال بكتلة من أهم اللاعبين السعوديين في هذه المرحلة بوجود سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك والحارس عبد الله المعيوف وهؤلاء استطاعوا بناء تشكيلة الفريق حول اللاعبين الأجانب لتكتمل القوة الضاربة أمام المنافسين.

* توفر البديل

ثالث الأسباب هو امتلاك الهلال لدكة احتياط قوية تكمل المهمة متى دعت الحاجة، فقد أثبت صالح الشهري الذي استقطبه الأزرق من الرائد ومدالله العليان القادم من التعاون والمخضرم محمد الشلهوب والشاب ناصر الدوسري ومحمد كنوا، أنهم أرقام قادرة على إكمال المهمة متى احتاج الروماني رازفان للتدوير وتعويض الغيابات.

* عدم التفريط

ومما يميز الهلال عن غيره من فرق الدوري ثقافة الانتصار التي لا تتوقف، فالفريق شعاره دائماً الانتصار واللعب بجدية أمام جميع المنافسين، لذا لم يفرط بالمباريات السهلة وعندما يتعثر كان يستطيع العودة سريعاً وهو ما ثبت بعد خسارته في الدور الأول من غريمه النصر وأيضاً بعد خسارته من الأهلي في الجولة 26.

* الإعداد المميز

آخر الأسباب والذي لا يقل أهمية عن سابقيه: الإعداد الجيد سواء قبل بداية الموسم أو بعد استئناف الدوري في أغسطس الماضي بعد تعليقه 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، وفي العودة الأخيرة تميز الهلال عن غيره بأداء بدني ساعده على التفوق على تحديات الانقطاع الطويل وعامل اللياقة والطقس ليتوج في النهاية باللقب حاسما الأمور قبل موعد النهاية بجولتين.