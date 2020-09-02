اجتماع مثمر لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي تحظى بها أنشطة وفعاليات النادي من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الأمر الذي أثمر عن العودة إلى الحياة الطبيعية في النادي في أعقاب تداعيات جائحة كورونا وتنظيم النادي للعديد من الفعاليات في شهري يونيو وأغسطس الماضيين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشهري الذي انعقد اليوم الثلاثاء في ضيافة مركز شرطة الموانئ التابع للقيادة العامة لشرطة دبي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وبحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة المقدم راشد ثاني العايل وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد على البلوشي إضافة إلى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي ومحمد عبد الله الشامسي مدير الدعم المؤسسي.

وأثنى مجلس الإدارة خلال الاجتماع على النجاح التنظيمي الكبير الذي صادف الفعاليات الرياضية البحرية والتي شكلت مهرجانات رائعة خلال يونيو وأغسطس تأكيداً للعودة للأنشطة والفعاليات في دبي، وذلك من خلال أسبوع دبي البحري الصيفي الذي شهد 6 فعاليات متنوعة.

كما أشاد مجلس الإدارة بجهود اللجنة المنظمة في النادي والتي أفلحت في تنظيم مهرجان رياضي فريد هو الأول من نوعه في الإمارة بإقامة كرنفال قوارب التجديف واقف ضمن مبادرة «نحن نجدف من أجل دبي».

وناقش الاجتماع مشروع التحول المؤسسي بعد مرسوم ضم مؤسسة الفيكتوري تيم إلى النادي كوحدة إدارية ضمن الهيكل الإداري في النادي، كما اطمأن إلى التجهيزات الجارية والخاصة ببدء الموسم الرياضي البحري الجديد 2020-2021.

وسجل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إشادة بالنجاح الكبير الذي حققه مختبر الابتكار لتطوير الرياضات البحرية والذي حظي بتجاوب كبير من شركاء النجاح والمهتمين بالرياضات البحرية والخبراء في هذا المجال، حيث يعتبر المختبر أحد الأدوات التي سوف تساعد في إنجاز الخطة الاستراتيجية في ظل التحول المؤسسي للنادي.

وناقش اجتماع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جدول وبرنامج السباقات البحرية والفعاليات في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 والذي سيبدأ في سبتمبر الجاري كالمعتاد ويتضمن سباقات السفن والقوارب المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والدراجات المائية «جالس وواقف وفري ستايل والألواح الطائرة» و«كايت سيرف» والزوارق السريعة والقوارب الشراعية الحديثة ومسابقات صيد الأسماك.

كما استعرض مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الاجتماع كذلك الموازنة المالية المقترحة إضافة إلى المواعيد في انتظار الاعتماد النهائي وإعلان برنامج الفعاليات المرتقبة قريباً.

ومن المنتظر أن يرافق إعلان مواعيد فعاليات الموسم الكشف عن العديد من الفعاليات الجديدة، منها المشاركة في تنظيم سباق عجمان للدراجات المائية 2020.