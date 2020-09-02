شراكة استراتيجية بين رابطة المحترفين وفنادق ريكسوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت فنادق ريكسوس التابعة لمجموعة أكور إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين لرابطة المحترفين الإماراتية كشريك رسمي لخدمات الضيافة من خلال اتفاقية رعاية تمتد لعامين نظير خدمات تقدر قيمتها بمليوني درهم إماراتي.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الرابطة في تنويع الشراكات والرعايات مع مختلف القطاعات بما يخدم مصلحة الكرة الإماراتية، ويتيح لفنادق ريكسوس فرصة للتواصل مع عشاق كرة القدم في الإمارات.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في فندق ريكسوس في جزيرة السعديات بأبوظبي، وحضره كل من وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وجينك أنفيردي، المدير العام الإقليمي لفنادق «ريكسوس»في الإمارات وممثلي وسائل الإعلام.

وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية تخدم أهداف الرابطة وتعود بالنفع على الكرة الإماراتية، وقال: «تصب هذه الشراكة بكل تأكيد في صالح الكرة الإماراتية، وتتماشى مع برامج وأهداف الرابطة الرامية إلى تنويع الشراكات والرعايات مع مختلف القطاعات». وأشاد الحوسني بالشريك الجديد وقال: فنادق ريكسوس من الفنادق الرائدة في المجال السياحي على الصعيد العالمي، نتمنى أن تعود اتفاقية الشراكة بالنفع على الطرفين.

وتوجه الحوسني بالشكر إلى القيادة الرشيدة على حكمتها وحنكتها المعهودة في الحرص والاهتمام بأمن وسلامة القاطنين بالدولة، وأشاد بجهود خط الدفاع الأول مؤكداً أنهم يعملون بجهد وإخلاص في سبيل تقديم كل الإرشادات التوعوية والاحترازية لتخطي الأزمة الحالية.

ومن جهته أبدى جينك أنفيردي المدير العام الإقليمي لفنادق «ريكسوس» سعادته باتفاقية الرعاية مثنياً على التقدم الملحوظ لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية وقال: على مدار السنوات القليلة الماضية، تطورت مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية لتصبح واحدة من أسرع أشكال الترفيه نمواً في المنطقة.

وأكد أن اتفاقية الشراكة مع الرابطة تعد فرصة مميزة للتواصل مع عشاق كرة القدم في الإمارات وفرصة لدعوتهم لاكتشاف عالم ريكسوس وأكور. وأضاف: «رعايتنا لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية تعبر عن رغبتنا في تقديم تجربة فريدة وممتازة للضيوف ومشجعي كرة القدم».