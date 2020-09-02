قرعة الموسم الـ11 لكرة الصالات تسحب غداً في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بقرعة بطولات الموسم الحادي عشر لكرة الصالات في الخامسة من مساء غد الأربعاء بمقر اللجنة في الشارقة، وهي بطولات كأس الاتحاد وكأس الإمارات والدوري العام ودوري الشباب. وحرص عبدالملك جاني على توجيه الشكر لأندية اتحاد كلباء وشباب الأهلي والظفرة والنصر ودبا الحصن ومليحة والبطائح والحمرية وخورفكان والشارقة، وهي الأندية المشاركة في منافسات كرة الصالات في الدولة.

وأعرب جاني عن ترحيبه بجميع ممثلي الأندية المنضوية تحت لواء اللعبة ليرتفع العدد إلى 10 أندية ستتنافس على مختلف البطولات في موسم 2020-2021 وخص جاني بالترحيب نادي الشارقة الذي عاد للعبة بعد غياب سنتين.

وقال: عودة «الملك» تعني الكثير للعبة، سعادتنا جزء من سعادة الأندية التي تواصلت معنا مشيدة ومهنئة بعودة «الملك» إلى اللعبة، من جانبنا في اللجنة التنفيذية بعثنا بخطاب شكر إلى علي سالم بن عبدالرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ونعد أبناء اللعبة ان هناك فرق جديدة قادمة في الطريق لإثراء اللعبة ولن ندخر جهداً في سبيل العمل للمصلحة العامة ورياضة الإمارات التي تستحق منا بذل اقصى الجهود في الفترة المقبلة ونتمنى ان يتواصل استقطابنا للفرق في المستقبل ونصل إلى 12 أو 14 نادياً في اللعبة، لأنه كلما ارتفع عدد الفرق سيصب ذلك في مصلحة اللعبة والرياضة بصفة عامة.

وأضاف: الاستقرار يشكل حجر الزاوية في نجاحات اللجنة التنفيذية من خلال الدعم الكبير والمساندة والمتابعة من قبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد واخوانه الأعضاء ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي الذي يولي اللعبة كل الاهتمام والرعاية من خلال توفير كل أنواع الدعم للعبة.

وزاد: لا ننسى دور وسائل الاعلام المختلفة في استقرار اللعبة ونشرها من خلال التغطية المميزة من الصحف والقنوات الفضائية، كما نشيد بدور الحكام في إدارة المباريات ونتطلع للأفضل من كل الفرق والحكام ووسائل الإعلام.