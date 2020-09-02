لجنة الاستثمار بنادي المدام تعتمد خطتها للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة التسويق والاستثمار بنادي المدام الثقافي الرياضي اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حمدان بن كليثم الكتبي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وحضور سعيد راشد الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والإعلام، وأعضاء اللجنة حسام الزعبي، وحسن هندي، ورضوان الشباني، ومروان الكعبي.

واعتمدت اللجنة خطة النادي في مجال التسويق والاستثمار للموسم الجديد 2020-2021 والتي تضمنت العديد من الأفكار والمشاريع التي من شأنها تعزيز مكانة النادي من خلال استغلال الإمكانات المتاحة، وزيادة قاعدة البيانات بالشراكة مع القطاين العام، والخاص، والتطلع إلى عقد تعاقدات واتفاقات مع شركات كبرى ترعى الأنشطة والألعاب الرياضية والمهرجانات التي ينظمها النادي.

وأكد الكتبي أن النادي يسعى إلى تدريب وتأهيل فريق عمل الاستثمار والتسويق بهدف تطوير آلية العمل والسعي إلى تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال، مبيناً أن اللجنة الإعلامية بالنادي تسلط الضوء على أهم البرامج وتسوق للنادي بشكل جيد وهذا يساعد على تحقيق الاستثمار المستقبلي، وأشار أيضاً إلى أن اللجنة اعتمدت الخطة على أن تقدم لمجلس إدارة النادي للاعتماد والمباشرة في تنفيذ البنود والبرامج وفق البرنامج الزمني.