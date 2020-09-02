لجنة الحكام تعتمد نتائج اختبارات الترقي واستراتيجية حكام كرة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس الاثنين اجتماعها الرابع عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة سالم عبد الله الشامسي نائب رئيس اللجنة، وصالح المرزوقي، وإبراهيم المنصوري، وحمد بن حنيفة، وعوض مسري، وفاطمة العامري، الأعضاء، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب مسؤول فني المقيمين والمحاضرين، ومحمد العشماوي مقرراً.

وتم الاطلاع على تقرير مفصل من إدارة الحكام عن المعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا خلال الفترة من 10 إلى 25 أغسطس الماضي بمشاركة أكثر من 60 حكماً من حكام الفريق الأول، وتضمن التقرير خوض الحكام 16 حصة تدريبية عملية على الملعب وتم خلالها الاستعانة بلاعبين هواة لمحاكاة الحالات التحكيمية ومراجعتها على الفور، و 14 حصة للتدريب البدني وإدارة 5 مباريات ودية، كما تم عقد 32 محاضرة نظرية تضمنت محاضرات خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد، ومحاضرات في الإدارة والأخطاء التكتيكية ولعب الكرة باليد، وشدة المخالفات ومهام المساعد في وجود تقنية الفيديو والتعاون بين أفراد الطاقم التحكيمي والقراءة الجيدة للملعب، وأجريت اختبارات في مواد قانون اللعبة واختبارات فيديو واختتم التقرير بنسبة نجاح قضاة الملاعب في الاختبارات البدنية التي أجريت في اليوم الختامي للمعسكر والتي بلغت نسبتها 93.5 %.

واعتمدت اللجنة الخطة الاستراتيجية لحكام كرة الصالات وكلفت إبراهيم المنصوري عضو لجنة الحكام بالإشراف على تنفيذها، فيما تم تكليف كل من خالد الدوخي المدير الفني للحكام وعبد الله الشحي المسؤول الفني لحكام الصالات بمسؤولية تنفيذها.

كما تم اعتماد نتائج اختبارات الترقية للحكام والتي أجريت مؤخرا وأسفرت عن ترقية 5 حكام من الدرجة الثانية للدرجة الأولى، و 6 حكام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، و 5 حكام من درجة مستجد إلى الدرجة الثالثة، وتم رفع توصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة للتصديق على تلك النتائج.

ورفعت اللجنة توصية أخرى لمجلس إدارة الاتحاد لاعتماد 32 من الحكام الجدد «من ضمنهم 5 محكمات» بعد اجتيازهم بنجاح اختبارات دورة الحكام المستجدين التي عقدت خلال شهر يوليو الماضي بنظام الاتصال المرئي.

وكانت اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها الماضي برنامج إعداد الحكام للموسم الجديد، حيث تنطلق اليوم ورشة عمل لمقيمي الحكام، فيما سيتم إجراء اختبار لياقة بدنية لحكام المجموعة الثانية مساء يوم غد الأربعاء بنادي دبي لأصحاب الهمم، وإقامة معسكر داخلي لحكام المجموعة الثانية بمقر الاتحاد بدبي في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري، بالإضافة لعقد دورة تقنية الفيديو المساعد لحكام الفريق الأول (VAR) بمقر الاتحاد بدبي خلال الفترة من 6 إلى 8 من الشهر ذاته.