شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يوافق على تمديد فترة الانتقالات في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بتمديد فترة الانتقالات الأولى للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وذكر بيان للهيئة التطبيعية، أنها كانت أرسلت خطاباً للاتحاد الدولي، بتاريخ 28 أغسطس/ آب الماضي، من أجل تمديد فترة الانتقالات الصيفية، بعد تأجيل موعد انطلاق الدوري، الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أنه تماشياً مع توصيات «فيفا»، والتوجيهات العامة والقرارات المتعلقة بكوفيد-19، وافق الاتحاد الدولي على تمديد فترة الانتقالات الأولى، حتى تاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع الحفاظ على نزاهة المسابقات.

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