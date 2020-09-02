الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يفتتح أكاديمية في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح المعهد التكنولوجي للكرة، التابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في دبي، أول فروعه الخارجية على مستوى العالم، وذلك بالإطلاق الرسمي لمعاهد أكاديمية «AFA» التكنولوجية في الإمارات، المختصة في قطاع الناشئين، والهادفة إلى نقل التجربة الأرجنتينية في تطوير أداء اللاعبين وصناعة نجوم الكرة المستقبليين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وحضره في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وزير الخارجية الأرجنتيني فيليبي سولا، وسكرتير العلاقات الدولية السفير خورخي نيمي، ورئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، ورئيس مجلس إدارة المعاهد التكنولوجية للكرة جييرمو توفوني.

فيما حضره في دبي، القائم بأعمال السفارة الأرجنتينية جابرييل خوركيرا، وممثل أكاديميات «AFA» التكنولوجية للكرة في الشرق الأوسط محمد النجار، والمدير العام لأكاديمية «HITS» المهندس عمر المصري.

وأكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، أن اختيار الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه التحديد، كوجهة أولى عالمياً لأكاديمية المعهد التكنولوجي للكرة التابعة للاتحاد الأرجنتيني، يعود لريادة الإمارات عالمياً على صعيد استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والخدمات.

وقال كلاوديو في كلمته بالمؤتمر: دبي تمثل الوجهة الأولى من أصل 200 أكاديمية نتطلع لافتتاحها حول العالم، خصوصاً أن المشروع الواعد والموجه إلى قطاع الناشئين، يحظى بدعم كبير من نجوم الكرة في الأرجنتين، يتقدمهم نجم برشلونة وقائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وفي السياق ذاته، قال ممثل أكاديميات «AFA» التكنولوجية للكرة في الشرق الأوسط محمد النجار: البناء في قطاع الناشئين يمثل الهاجس الرئيس لكافة اتحادات الكرة في العالم، ونتطلع في أكاديمية دبي التي تتخذ حالياً من منطقة الفرجان مقراً لها، إلى تحقيق فائدة قصوى من نقل الخبرات الأرجنتينية إلى هذه المرحلة السنية.

وكشف المدير العام لأكاديمية «HITS» الجهة المستضيفة لمقر أكاديمية «AFA» التكنولوجية للكرة، المهندس عمر المصري، عن أن تكنولوجيا تحليل البيانات، باتت تهيمن على آليات صناعة منتخبات المستقبل، ليس في كرة القدم فحسب، بل في كافة الرياضات الأخرى.