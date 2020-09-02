اعتماد لائحة الانتخابات على طاولة عمومية الدراجات غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات للدراجات غداً الأربعاء اجتماعين في الخامسة مساء بفندق سنترو الشارقة وذلك لبحث ملامح المرحلة المقبلة وتحديد رؤية ومسار الاتحاد، وكذلك اعتماد لائحة الانتخابات للدورة المقبلة.

وسيكون الاجتماع الأول الذي كان من المفترض عقده في شهر مارس الماضي ولكن تم تأجيله ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصاً باعتماد اجتماع الجمعية العمومية السابق ومناقشة واعتماد التقرير الإداري والفني السنوي للموسم2019-2020 والحساب الختامي للسنة المالية حتى 31 ديسمبر 2019.بالإضافة إلى مشروع الميزانية التقديرية لعام 2020، كما ستتم مناقشة مقترحات الأندية الأعضاء، وسيترأس الاجتماعين أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، فيما يمثل الهيئة العامة للرياضة عبد العزيز الحصان، وسيتواجد ممثلو الأندية الأعضاء بالعمومية شباب الأهلي دبي والنصر والعربي والجزيرة الحمراء والرمس والتعاون ودبا الحصن والفجيرة ومسافي ومصفوت والشارقة والحمرية وخورفكان ومليحة ونادي أبوظبي.

أما الاجتماع الثاني فسيكون اجتماع العمومية غير العادية الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع الأول ويتضمن جدول أعماله مناقشة واعتماد لائحة الانتخابات للدورة المقبلة 2020-2024 واعتماد مراحل وإجراءات الاجتماع الانتخابي بالإضافة إلى تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون ومناقشة الرسائل الواردة من الأندية الأعضاء.

وأكد عبدالناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد حرص مجلس ادارة الاتحاد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالتنسيق مع إدارة فندق سنترو واقتصار الحضور على مجلس ادارة الاتحاد وممثل الهيئة العامة للرياضة ومندوبي الأندية بواقع عضو واحد لكل ناد وذلك حفاظا على سلامة الجميع.