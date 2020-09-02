الهندي ساجان يحلق بلقب «الفرسان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، أبطال منافسات سباق السيارات «الكارتينج للصغار»، الذي أقيم على أربع مراحل خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بالتعاون مع شركة سودي دبليو سيريز العالمية، حيث تأهل 12 متسابقاً لنهائيات البطولة التي أقيمت من دون جمهور، تنفيذاً لتوجيهات الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع ضمان التباعد الاجتماعي للمتنافسين.

شارك في السباق الذي أقيم على مضمار منتجع الفرسان، 28 متسابقاً تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وحلق الهندي سارفيش ساجان بالمركز الأول، وجاء ثانياً اللبناني باسل طرابلسي، فيما حل الجزائري عبدالرحمن رزقي ثالثاً.

وفي ختام السباق توج الكعبي الفائزين بالجوائز، وأكد أن المنتجع سيواصل تنظيم مثل هذه البطولات على نطاق أوسع وأشمل، بما يعزز تواجده في العديد من الفعاليات والمسابقات.

كما تقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، بالشكر إلى إدارتي فندق ماريوت الفرسان ومستشفى برجيل لمساهمتهما الكبيرة في إنجاح هذا الحدث.

وشدد الكعبي على أن مضمار السباق مصمم بمواصفات عالمية، ومؤهل لاستضافة بطولات إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن المنتجع يسعى دائما لتطوير مرافقه تماشياً مع المعايير الدولية.