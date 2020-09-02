لجنة مشتركة لانتخابات نادي الطلبة العراقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

شكل عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي مع نبيل كاظم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع ضوابط وشروط انتخابات نادي الطلبة مع تشكيل هيئة عامة يحق لها الدخول إلى الانتخابات.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية، أن فريق العمل المشترك بين الوزارتين سيكون مكلفاً بتنظيم الانتخابات بالتعاون مع إدارة النادي مع إضافة أربعة مرشحين من وزارة التعليم إلى إدارة النادي وفق الالتزام الوظيفي المعتمد.

وقال درجال إن من الشروط التي تم الاتفاق عليها بعد دراسة واقع حال نادي الطلبة، وضع جدولة لإنهاء المشاكل الإدارية والعمل على تشكيل فرق الألعاب الفردية والجماعية وأن يكون السكرتير المعتمد في النادي من الوزارة تحديداً. وفي ما يتعلق بفريق كرة القدم تم الاتفاق على تشكيل لجنة سريعة لحل إشكالات اللاعبين المتعاقدين لتمثيل الفريق.