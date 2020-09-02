شكرا لقرائتكم خبر عن الليبيرى تونيا يدعم صفوف إنبى أمام الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الليبيرى توينا دى ليو، جناح إنبى ومنتخب ليبيريا، فى قائمة الفريق التى تستعد لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، بعدما قرر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، ضم توينا دى ليو، لقائمة الفريق للمرة الأولى منذ استكمال منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، والذى استأنف مبارياته يوم 6 من شهر أغسطس الماضى، حيث كان يُعانى اللاعب الليبيرى من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة، أدت إلى غيابه فى الفترة الماضية.

ويعتمد حلمى طولان على الليبيرى دى ليو فى قيادة الهجوم من ناحية الجبهة اليمنى، حيث أشاد الجهاز الفنى باللاعب فى أكثر من مناسبة ويعول عليه حلمى طولان الكثير من الآمال فى الفترة المقبلة، للمساهمة مع الفريق فى استعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تلقى الهزيمة من الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من المسابقة المحلية.

واستكمل نادى إنبى مبارياته عقب استئناف منافسات الدورى الممتاز، بمواجهة النادى الأهلى، حيث هُزم أمامه بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ثم تعادل سلبيًا مع سموحة، فى الجولة العشرون من منافسات الدورى، وتبعها فوزه على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، ثم تعادل مع أسوان بهدف لمثله، فى الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وأخيرًا هُزم من الزمالك بهدف دون رد.

ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، حققهم من الفوز فى 7 موجهات وتعادل فى 9 مباريات وهُزم فى 7 لقاءات فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.