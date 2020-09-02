شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون الخليج 365 : جلسة رئيس الزمالك تمهد لتجديد ساسي وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع الثنائي فرجاني ساسي ويوسف أوباما لاعبي الفريق، من أجل الحديث معهما حول تجديد عقودهما وطالب الثنائي بالتركيز في المباراة المقبلة أمام بيراميدز بالدوري التي ستقام يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة والعشرين بالدوري.

أضاف محمد شبانه عبر برنامج مع شبانه علي تلفزيون الخليج 365 أن الجلسة شهدت حديث رئيس الزمالك مع الثنائي حول تحديد متطلباتهما من الناحية المالية للحديث فيها خلال الفترة المقبل لتجديد عقودهما بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة حيث تنتهي عقود الثنائي بنهاية الموسم المقبل.

الإعلامي محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.