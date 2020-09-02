شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كهربا يجهز شكوى جديدة للحصول على تعويض من الزمالك

يُجهز محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلى بالتعأون مع محاميه الخاص شكوى جديدة تمهيداً للتقدم بها للاتحاد الدولى فيفا ضد الزمالك، للمطالبة بتعويض مادى عن الأضرار التى تعرض لها خلال ألفترة الماضية بعد مقاضاته على خلفية أزمة رحيله عن النادى لأفيش البرتغإلى، والذى انتقل منه للأهلى، وطعن كهربا فى صحة تجديده للزمالك بسبب قيام الإدارة البيضاء بتوثيق العقد فى توقيت غير قانونى الأمر الذى تسبب فى إيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدولى والمقدرة قيمتها بـ33 مليونا و800 ألف جنيه، بعد تأكيده أن رحيله عن النادى الأبيض جاء بعد انتهاء عقده.

الكاف يخطر اتحاد الكرة بأخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطرها فيه بتحديد مواعيد تسجيل ألفرق المشاركة فى بطولات افريقيا الموسم المقبل سواء بدورى أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية، وتضمن خطاب الكاف، أن يبدأ تحديد ألفرق المشاركة فى البطولات الجديدة من اليوم الثلاثاء وحتى 20 أكتوبر المقبل، بحيث تتمكن الاتحادات التى لم ينته بها الدورى من الاستفادة بهذا الوقت بحيث تكون اتضحت صورة المنافسة على البطولة وكذلك الآنتهاء من الكاف لتحديد الطرف الثانى فى الكونفيدرالية. Advertisements يُجهز السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للأهلى محمود وحيد ظهير أيسر ألفريق تمهيداً للمشاركة بشكل أساسى فى مواجهة دجلة، وذلك لتعويض غياب التونسى على معلول والذى حصل على الإنذار الثالث خلال مباراة المصرى الماضية، وينوى رينيه فايلر الاعتماد على محمود وحيد فى مباراة دجلة، لاسيما أن اللاعب شارك بديلاً فى أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.

تخليد إنجازات الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب بمدخل اتحاد الكرة

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم المدربين المصريين الذين حققوا إنجازات مع منتخب مصر بوضع صورهم فى مدخل الجبلاية ضمن عمليات التجديد الحالية وعلى رأسهم محمود الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب، وكانت اللجنة خلدت أسماء أساطير الكرة المصرية فى نادى المائة بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة وعلى رأسهم حسن الشإذلى ومصطفى رياض والسيد الضظوى ومحمود الخطيب وحسام حسن وعبد الله السعيد.