شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يؤكد انطلاق كأس العالم لليد فى موعده والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، ببرنامج مساء DMC المذاع على فضائية DMC، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر والحكومة المصرية، والدفعة القوية من القيادة السياسية، وتكوين لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عزز من إقامة البطولة على في موعدها.
وأشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى أن اللجنة الطبية الدولية تتابع كل الإجراءات الخاصة بالبطولة، موضحا أن اللجنة وضعت ضوابط لإقامة البطولة بالاشتراك مع مصر، ولفت إلى وضع كل الاحتمالات الخاصة بنسبة حضور الجماهير خلال فترة البطولة، وتم التنسيق مع عدد من الوزارات من أجل نجاح كأس العالم القادمة التي تنظمها مصر.
وأوضح الدكتور أشرف صبحى، أننا نسعي لخروج القرعة المقبلة لبطولة اليد بشكل يليق بمصر بحضور عدد من النجوم وسنراعي الإجراءات الاحترازية أثناء قرعة بطولة اليد المقبلة، وأكد وزير الشباب الرياضة، أن الدوري ساهم في استعادة الأنشطة لعدد من القطاعات.
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