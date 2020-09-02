أوميد أوكرى يعود لقائمة أسوان أمام الطلائع بعد غياب 261 يوماً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، قائمة أبناء الجنوب التى تستعد لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غداً على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة 24من عمر مسابقة الدورى العام، وشهدت القائمة عودة أوميدأوكرى مهاجم الفريق، بعد غياب استمر لـ 261 يوماً منذ ديسمبر الماضى بسبب تعرضه لإصابة الصليبى، بعد مباراة سموحة بالدور الأول.
وجاءت قائمة أسوان والتى ضمت 24 لاعباً، كالتالي: محمد خليفة، محمد جابر ميدو، محمد رزق، محمود نعيم، طارق أبو العز، محمد عبد المجيد، أحمد عامر، أحمد فتحى، محمد همام، رضا السيد، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، حسن يوسف، إبراهيم جلال، محمد المرسى، سولمون منساه، فادى فريد، أوميد أوكرى، مسعد عوض، مصطفى البدرى، محمد إسماعيل، يوسف أسامة نبيه، مصطفى دويدار.
اسوان
فى سياق آخر، طالب مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة فى الدورى العام، خاصة تلك المباريات التى تجمع أبناء الجنوب بفرق قاع الجدول التى تصارع على البقاء، نظراً لأنها لا تحتمل أى أخطاء مؤثرة قد تهدد بقاء أسوان فى الدورى.
وأعرب أحمد كشري عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.
ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.
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