شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: خطاب الكاف بشأن بطولات أفريقيا الموسم القادم ضربة لمن دعم استكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن موعد القيد، هو ضربة قاسية لكل الأندية التي دعمت استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن سيناريوهات تأهل الأندية المصرية لدوري الأبطال.



وقال طارق يحيى خلال تصريحات عبر برنامج «زملكاوي على قناة الزمالك: «خطاب الاتحاد الإفريقي بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل، ومواعيد القيد، ضربة قاسية لكل من دعم استكمال بطولة الدوري في الموسم الجاري».



وكانت بطولة الدوري استأُنفت خلال بداية شهر أغسطس الماضي، بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، ولم يعلن اتحاد الكرة موعد نهاية مسابقة الدوري هذا الموسم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن أن فترة القيد الأولى في القائمة الإفريقية ستكون من 21 أكتوبر وحتى 5 من شهر نوفمبر، أما الثانية ستبدأ من 6 نوفمبر المقبل وحتى 19 من الشهر ذاته.