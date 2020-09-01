شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجري مسحة للاعبين قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز، والجهاز الفني تحليل الأجسام المضادة «رابيد تيست» والخاصة بمباراة بيراميدز أمام الزمالك في الدوري الممتاز.
ويستضيف نادي بيراميدز، نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.
وعقب انتهاء التدريب أجرى اللاعبون تحليل الأجسام المضادة طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة المعمول به في الكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مباريات الدوري.
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