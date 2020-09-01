شكرا لقرائتكم خبر عن دي يونج: أتمنى أن يظل ميسي في برشلونة.. لكن هذا ليس شيئًا متروكًا لي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يتواجد فرينكي دي يونج مع منتخب بلاده هولندا للعب دوري الأمم الأوروبية، ويلتقي الهولنديون مع بولندا يوم الجمعة المقبل، بينما سيواجهون إيطاليا يوم الاثنين 7 سبتمبر.

وتحدث لاعب خط وسط برشلونة لـ «فوكس سبورتس»، بعد تدريباته هذا الثلاثاء، وأبدى رأيه حول مستقبل ليونيل ميسي.

وقال دي يونج: «آمل أن يظل ميسي موجودًا عندما أعود، لكن هذا ليس شيئًا متروكًا لي».

وأضاف لاعب خط الوسط: «ميسي مازال في المجموعة»، في إشارة إلى مجموعة «واتساب» الخاصة باللاعبين.

وأتم دي يونج: «أنا لست الشخص الذي سيتحدث مع ميسي عن ذلك، أنا متأكد من أن الكثير من الناس حوله يفعلون ذلك في هذه الأيام». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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