شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اللجنة الخماسية يديرها «هواة».. والكرة المصرية ستدفع الثمن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الكرة المصرية ستدفع الثمن باهظاً بسبب وجود مجموعة من الهواة على رأس القيادة الفنية لاتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني واعضاء لجنته.
وقال مرتضي منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه بح صوته في المطالبة برحيل هذه اللجنة المؤقتة التي تدير المنظومة الرياضية بعشوائية أثرت سلباً على جميع الفرق وعلى المنتخبات الوطنية.
وطالب رئيس الزمالك وزير الشباب والرياضة والدولة المصري بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصاً بعد قرارات الكاف الأخيرة التي أثبتت فشل الجنايني ولجنته.
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