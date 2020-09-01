شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فتحي يطالب لاعبي المقاولون بالفوز علي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي اقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر استعدادا لمباراة المصري.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين لتخطي المصري وحصد نقاط المباراة للحفاظ على المنافسة على مركز متقدم بالمربع الذهبي لضمان التأهل لإحدى بطولتي أفريقيا للموسم المقبل، وطالب المشرف على الكرة، نسيان نتيجة الجونة في الجولة الماضية والتفكير في لقاء المصري ونقاط المباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أجري اليوم المسحة الطبية «الكاشف السريع» تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل مواجهة الفريق البورسعيدي بالجولة الـ 24 المقرر لها الخميس باستاد برج العرب في الإسكندرية.

ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 40 نقطة خلف الزمالك برصيد 45 نقطة وبيراميدز برصيد 45 نقطة.