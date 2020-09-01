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اسينسيو يغادر المنتخب الاسباني بسبب الاصابة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اسينسيو يغادر المنتخب الاسباني بسبب الاصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

اعلن المنتخب الاسباني لكرة القدم مغادرة لاعب ​​ ​ماركو اسينسيو​ معسكر التدريب بسبب الاصابة.

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وبحسب بيان المنتخب فقد عانى اسينسيو من تورم في الركبة الامر الذي استدعى اجراء صور اثبتت اصابته.

واشار البيان الى ان المدير الفني للمنتخب لويس انريكي لا يفكر في استدعاء اي لاعب ليعوض رحيل اسينسيو. ويعد اسينسيو ثاني لاعب يغادر معسكر الماتادور بعد اداما تراوري الذي اصيب بفيروس .

وكان اسينسيو قد عانى هذا الموسم من لعنة الاصابات والتي كان ابرزها اصابته بالرياط الصليبي العام الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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