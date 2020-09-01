اسينسيو يغادر المنتخب الاسباني بسبب الاصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

اعلن المنتخب الاسباني لكرة القدم مغادرة لاعب ​ريال مدريد​ ​ماركو اسينسيو​ معسكر التدريب بسبب الاصابة.

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وبحسب بيان المنتخب فقد عانى اسينسيو من تورم في الركبة الامر الذي استدعى اجراء صور اثبتت اصابته.

واشار البيان الى ان المدير الفني للمنتخب لويس انريكي لا يفكر في استدعاء اي لاعب ليعوض رحيل اسينسيو. ويعد اسينسيو ثاني لاعب يغادر معسكر الماتادور بعد اداما تراوري الذي اصيب بفيروس كورونا.

وكان اسينسيو قد عانى هذا الموسم من لعنة الاصابات والتي كان ابرزها اصابته بالرياط الصليبي العام الماضي.