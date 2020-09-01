اخبار الرياضه

ارنتاوفيتش يتحدث عن المشاكل التي واجهها في الصين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارنتاوفيتش يتحدث عن المشاكل التي واجهها في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

كشف اللاعب ​ماركو ارناتوفيتش​ عن المشاكل التي واجهها عند انتقاله الى ​الدوري الصيني​.

وقال ارناتوفيتش في تصريحات صحفية:" لقد قللت من شأن ذلك. لم أتدرب. لم أعتني بجسدي. كنت آكل. كنت أشرب المشروبات الغازية - سبرايت ، كوكا كولا ، فانتا - كل هذه المشروبات السكرية التي لا تفيد الجسم".

وتابع:" تناول الطعام في أوقات خاطئة. لا أنام ، لأنني عندما أتيت إلى الصين استغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع حتى أتمكن من التكيف مع الوقت. ذهبت إلى الفراش في الساعة 6 ، 7 صباحًا. استيقظت 3 ، 4 الساعة بعد الظهر ، ذهبت للتدريب ، وبقيت مستيقظة طوال الليل ، وتناول الطعام في الأوقات الخاطئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارنتاوفيتش يتحدث عن المشاكل التي واجهها في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا