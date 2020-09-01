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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارنتاوفيتش يتحدث عن المشاكل التي واجهها في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
كشف اللاعب ماركو ارناتوفيتش عن المشاكل التي واجهها عند انتقاله الى الدوري الصيني.
وقال ارناتوفيتش في تصريحات صحفية:" لقد قللت من شأن ذلك. لم أتدرب. لم أعتني بجسدي. كنت آكل. كنت أشرب المشروبات الغازية - سبرايت ، كوكا كولا ، فانتا - كل هذه المشروبات السكرية التي لا تفيد الجسم".
وتابع:" تناول الطعام في أوقات خاطئة. لا أنام ، لأنني عندما أتيت إلى الصين استغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع حتى أتمكن من التكيف مع الوقت. ذهبت إلى الفراش في الساعة 6 ، 7 صباحًا. استيقظت 3 ، 4 الساعة بعد الظهر ، ذهبت للتدريب ، وبقيت مستيقظة طوال الليل ، وتناول الطعام في الأوقات الخاطئة".
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