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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندرسون: خضنا لقاء ودي أمام فريق تنافسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
أشار لاعب نادي لاتسيو الايطالي أندريه أندرسون الى أهمية المباريات الودية التي يخوضها فريق النسور خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد ان تغلب فريق النسور على نادي بادوفا بهدف نظيف.
وفي حديث له، قال اندرسون: "سارت المباراة بشكل جيد، خضنا لقاء ودي أمام فريق جيد وتنافسي بشكل كبير".
واضاف: "لحسن الحظ كان المناخ أكثر ملاءمة من المباراة الماضية ضد تريستينا، يتوجب علينا أن نستمر على هذا النحو، كل يوم نعمل بجد، ويجب أن نواصل القيام بذلك في الفترة المقبلة".
يذكر ان لاتسيو كان قد احتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عامًا.
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