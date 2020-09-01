شكرا لقرائتكم أحمد كشري يعلن قائمة أسوان لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، قائمة أبناء الجنوب التى تستعد لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غداً على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة 24من عمر مسابقة الدورى العام، وشهدت القائمة عودة أوميدأوكرى مهاجم الفريق، بعد غياب استمر لـ 261 يوماً منذ ديسمبر الماضى بسبب تعرضه لإصابة الصليبى، بعد مباراة سموحة بالدور الأول.

وجاءت قائمة أسوان والتى ضمت 24 لاعباً، كالتالي: محمد خليفة، محمد جابر ميدو، محمد رزق، محمود نعيم، طارق أبو العز، محمد عبد المجيد، أحمد عامر، أحمد فتحى، محمد همام، رضا السيد، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، حسن يوسف، إبراهيم جلال، محمد المرسى، سولمون منساه، فادى فريد، أوميد أوكرى، مسعد عوض، مصطفى البدرى، محمد إسماعيل، يوسف أسامة نبيه، مصطفى دويدار.

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فى سياق آخر، طالب مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام دوليين للمباريات المقبلة فى الدورى العام، خاصة تلك المباريات التى تجمع أبناء الجنوب بفرق قاع الجدول التى تصارع على البقاء، نظراً لأنها لا تحتمل أى أخطاء مؤثرة قد تهدد بقاء أسوان فى الدورى.

وأعرب أحمد كشري عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.