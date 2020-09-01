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جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى سيف زاهر تفاصيل أزمة مشاركة الفرق المصرية في البطولات الإفريقية ، بعدما حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"،20 أكتوبر آخر موعد لتسجيل الاتحادات الوطنية للأندية المشاركة فى بطولات الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى فى الموسم الجديد 2021.

وقال ليس أمامنا سوي حلين الحل الأول ضغط المباريات فى مسابقة الدوري العام بلعب مباريات أكبر وهو صعب جدا ولن يحدث ، أما الحل الثاني فانه لا توجد أزمة فى نادى الاهلى والمشكلة فى أن اتحاد الكرة سيعتمد ترتيب الموسم الماضى الاهلى والزمالك فى دوري ابطال افريقيا وبيرامدز والمصري فى الكونفدرالية مما يعتبر ظلم للمقاولون العرب

وأضاف فى برنامج ملعب on time sport, على قناة on time sport أن المهندس هاني أبو ريدة أكد له صعوبة استثناء مصر من تحديد الأندية المشاركة في إفريقيا خلال أكتوبر القادم قائلا لا يوجد استثناءات

وتابع أن لجنة الانضباط ستحسم عقوبات 28 اسم فى اجتماع الاثنين القادم بتحديد العقوبات لاشخاص فى اندية الزمالك وسموحة والنادى الاهلى والمصري والانتاج الحربي

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن آخر موعد لتسجيل الاتحادات الوطنية للأندية المشاركة فى بطولات الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى فى الموسم الجديد 2021.

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أرسل الاتحاد الأفريقى " كاف " خطابا رسميا لجميع الاتحادات الوطنية على مستوى القارة السمراء وتضمن الخطاب أن بداية تسجيل الأندية المشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر على أن يكون اليوم الأخير 20 أكتوبر 2020.

وطلب الكاف فى خطابه من جميع الاتحادات الوطنية المسجلة فى الاتحاد الأفريقى ضرورة تسجيل الفرق المشاركة فى البطولات وفقًا للمواعيد المعلنة.

كانت تقارير صحفية تونسية، قد كشفت عن أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بدأ يدرس فكرة إلغاء الموسم الجديد من مسابقة دورى أبطال أفريقيا بسبب استمرار تفشى فيروس كورونا، لاسيما وأن النسخة الحالية من البطولة القارية ما زالت مستمرة، على أن تُستكمَل بمنافسات نصف النهائي، حيث يلعب الأهلى والزمالك ضد الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.