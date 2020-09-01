شكرا لقرائتكم هانى رمزى عن أزمة حسنى عبد ربه مع الإسماعيلي: "الأهلى فى حتة تانية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هانى رمزى مقدم برنامج البيت الكبير المذاع عبر قناة النادى الأهلى، على أزمة القيصر حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى السابق، مع مجلس الإدارة الحالى لقلعة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، ومنع حسنى من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعتهما أمس الاثنين على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وقال رمزى خلال تقديم برنامجه عبر شاشة الأهلى: "حسنى عبد ربه قيمة وقامة كبيرة، وله تاريخ حافل مع الإسماعيلى ومنتخب مصر، وما حدث معه شيئ محزن، خاصة وإنه رفض العديد من العروض عندما كان لاعبًا فى صفوف الدراويش وفضل الاستمرار مع فريقه لذلك سيشعر اللاعب بالحزن الشديد من الطريقة التى يعامل بها حاليًا، لكن تلك الأزمة تعكس لنا مدى إختلاف الأهلى عن باقى الأندية، فعلى مر التاريخ لم نسمع أن إدارة النادى الأحمر منعت أحد من أبناء النادى من دخول المقر، لذلك الأهلى فى حتة تانية خالص".

ووجه حسنى عبد ربه، قائد الإسماعيلى السابق، رسالة شكر إلى كل من اطمأن عليه بعد تعرضه وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الدراويش.

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وكتب القيصر، على صفحته على فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين.. أنا كويس وشكرا لكل حد حاول يطمئن عليا سواء تليفونيا أو رسائل خاصة أو كتابيا على السوشيال ميديا.. وآسف على عدم ردى.. شويه ضغط عصبى بس وارتفاع فى ضغط الدم.. والحمد لله بسيطة وعدت على خير".

وفوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعت الفريقين، مساء أمس الاثنين، على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان حسنى عبد ربه، قال فى تصريحات خاصة، إنه بعد أن دخل من بوابة ملعب الإسماعيلى فوجئ بفرد من الأمن يخبره بمنعه من حضور اللقاء، وإنه مطالب بمغادرة الاستاد بناءً على تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وهو ما دفع القيصر لعرض بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الأمر قبل أن يغادر الملعب.