شكرا لقرائتكم محمد شبانة: جلسة رئيس الزمالك تمهد لتجديد ساسي وأوباما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون اليوم السابع أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع الثنائي فرجاني ساسي ويوسف أوباما لاعبي الفريق، من أجل الحديث معهما حول تجديد عقودهما وطالب الثنائي بالتركيز في المباراة المقبلة أمام بيراميدز بالدوري التي ستقام يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة والعشرين بالدوري.
أضاف محمد شبانه عبر برنامج مع شبانه علي تلفزيون اليوم السابع أن الجلسة شهدت حديث رئيس الزمالك مع الثنائي حول تحديد متطلباتهما من الناحية المالية للحديث فيها خلال الفترة المقبل لتجديد عقودهما بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة حيث تنتهي عقود الثنائي بنهاية الموسم المقبل.
الإعلامي محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى
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