شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يتوجه للساحل الشمالى بعد تأكد غيابه عن بيراميدز ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل عبد الله السعيد لاعب بيراميدزغيابه عن مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز للإصابة وقرر السفر مع أفراد أسرته إلى الساحل الشمالى لقضاء فترة راحة، قبل العودة يوم الأحد المقبل وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية أو استمراره فى برنامج التأهيل الذى يخضع له

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وتأكد غياب السعيد عن لقاء الزمالك بعد أن تجددت إصابته فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.