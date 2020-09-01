شكرا لقرائتكم أمين عمر حكما لمباراة سموحة والإنتاج الحربي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غد الأربعاء التي تقام ضمن الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

طلائع الجيش وأسوان محمود البنا "حكم ساحة" محمود البنا "حكم ساحة" محمد عبد المجيد "مساعد أول" رجب محمد "مساعد ثان" علي الكيكي "حكم رابع" محمد عباس قابيل "حكم فيديو" حسني سلطان "مساعد حكم فيديو" انبي والجونة طارق مجدي"حكم ساحة" Advertisements أحمد ساهر"مساعد أول" ماجد المليجي"مساعد ثان" سالم متعب"حكم رابع" محمد عادل "حكم فيديو" محمود وفا "مساعد حكم فيديو" سموحة والانتاج أمين عمر "حكم ساحة" أمين عمر "حكم ساحة" أحمد نوفل "مساعد أول" سيد نافع"مساعد ثان" مجدي خاطر"حكم رابع" خالد الغندور"حكم فيديو" عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو"

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