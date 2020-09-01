شكرا لقرائتكم غوارديولا ينصح ميسي بالبقاء في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي نصح ليونيل ميسي نجم برشلونة بالبقاء مع فريقه خلال الفترة الحالية، وذلك ليصبح لاعباً حراً، وعندئذ يمكنه الانتقال إلى وصيف بطل الدوري الإنجليزي بشكل مجاني.

وقدم ميسي الأسبوع الماضي طلباً بالرحيل من برشلونة، فيما تغيب عن حضور اختبارات فحص فيروس كورونا المستجد للاعبين، وكذلك عن أول حصتين تدريبيتين تحت إمرة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان.



Advertisements

وقالت بروناتي، وهي مصدر موثوق فيما يتعلق بأخبار ليونيل ميسي، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن غوارديولا تحدث مع ميسي عدة مرات، ونصح الأول بأن يستمر ليونيل مع برشلونة في الفترة الحالية، وعند نهاية الموسم يمكنه الانتقال إلى مانشستر سيتي بشكل مجاني، كون انتقاله في الفترة الحالية سيكون فيه الكثير من الصعوبة.

وأردفت: برشلونة لن يقبل خروج ميسي إلا عن طريق دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو وهو أمر شبه مستحيل، وفي أفضل الحالات سيطلب برشلونة مبلغاً عالياً ثمناً لانتقال أعظم لاعب في تاريخه، ما قد يجعل سيتي يواجه عقوبات محتملة بسبب قانون اللعب المالي النظيف، خاصة وأن النادي استطاع أن يلغي عقوبة حرمانه من المشاركات الأوروبية المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس".



ونقلت إذاعة "كادينا سير" أن عقد ميسي يتيح له الانتقال بشكل مجاني قبل العام الأخير بعقده مع برشلونة دون دفع مبلغ الشرط الجزائي، وهو ما يستند عليه اللاعب، فيما تدخلت رابطة الدوري الإسباني يوم الاثنين لتعلن بأنها اطلعت على عقد النجم الأرجنتيني، وأنها لن تسمح له بالانتقال إلا مقابل الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.