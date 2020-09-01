الأهلي يوافق على رحيل أجايي.. ويغيّر من سياسته في التعاقدات الجديدة

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي وافق على بيع مهاجمه النيجيري جونيور أجايي مع نهاية الموسم الجاري.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة رينيه فايلر، رحب ببيع أجايي جناح الفريق، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ ومستمر طوال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادر له بالنادي الأهلي، أن أجايي تلقى في الأيام الماضية، عرضًا من أوكرانيا وآخر من تركيا لكن هذه العروض لم تأخذ الطابع الرسمي، وهي مجرد اتصالات بين اللاعب ووكيله وتم استطلاع رأي أجايي فيها.

وأشار إلى أن فايلر أصبح على قناعة تامة أن أجايي لا يريد التركيز مع كرة القدم، وأصبح ذهنه مشتت بشكل غريب يهدد تواجده في التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب السويسري.

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ولفت الموقع إلى أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة، برئاسة محسن صالح، اتفقت مع رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني، على ضخ دماء جديدة في خط الهجوم خلال الموسم المقبل للاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

من ناحية أخرى، ذكرت موقع "صدى البلد" أن إدارة الأهلي تعهدت بدعم لا محدود للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل دون التقيد بأرقام مالية خاصة في ظل المنافسة الشرسة علي الصفقات التي يتبعها البعض حاليًا.

وأشار الموقع إلى أن لجنة التخطيط عقدت العديد من الاجتماعات طوال الفترة الماضية لمناقشة مجموعة من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح أن الاجتماعات أسفرت عن تغيير كامل وجذري في سياسة النادي نحو صفقات الموسم الجديد، حيث تم فتح سقف التعاقد؛ شريطة أن تكون صفقات لاعبين مميزين وإضافة فعلية للفريق الأحمر.

وكشفت الاجتماعات عن حجم الضيق من سياسة بعض الأندية في اهتمامها الزائد بمنظومة الأهلي أكثر من فريقها لدرجة أن هناك كيانات خاصة لا تعتمد سوى على لاعبي القلعة الحمراء وتبني نظامها المؤسسي من كوادره وأقرب دليل هو نادي بيراميدز وكيان خاص آخر يقع مقره الرئيسي في منطقة الشيخ زايد والذي استعان بهشام حنفي وأغلب مدربي قطاع الناشئين السابقين بالقلعة الحمراء بجانب محمد فضل الذي سيتولي منصبا بعد انتهاء فترة عمله كعضو لجنة خماسية لإتحاد الكرة المصري، حسب بعض مسئولي هذا النادي.