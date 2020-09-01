صور.. بيراميدز يجرى تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز والجهاز الفني تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" والخاصة بمباراة بيراميدز أمام الزمالك في الدوري الممتاز، وعقب انتهاء التدريب الجماعى أجرى اللاعبون تحليل الأجسام المضادة طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة المعمول به في الكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مباريات الدوري.ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.
شدد مهدي على أنه بالنسبة للصحفيين والمصورين، فإنه وفقا لآخر تعليمات اتحاد الكرة سيسمح بدخول 16 مصورا داخل الملعب مرسل كشف بأسمائهم من جانب شعبة المصورين واتحاد الكرة، وبالنسبة للصحفيين سيتم تحديد أعدادهم لاحقا بالتنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة النقاد ونادي بيراميدر، بجانب حمل الصحفيين والمصورين لتصاريح الدخول الخاصة بالموسم الجاري، وبالنسبة للقنوات الفضائية سيسمح بدخول قناة ontime sports صاحبة حقوق نقل مباريات الدوري بجانب طاقم التليفزيون المصري.
أشار إلى أنه سيتم تنفيذ تعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بمنتهى الدقة والصرامة فيما يخص إجراءات مكافحة فيروس كورونا حيث لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة مع تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس بالمقاعد داخل استاد الدفاع الجوي ، وبشأن بوابات الدخول المخصصة، أوضح مهدي أنه بالنسبة لأعضاء مجلسي إدارة الناديين سيكون الدخول من البوابة رقم 1، فيما سيكون الدخول من بوابة رقم 5 للصحفيين والمصورين والقنوات التليفزيونية.
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