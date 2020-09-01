شكرا لقرائتكم خبر عن 27 يوما في دوري كورنا.. بيراميدز "ينتفض".. الأهلي يتراجع و"التنقيط" يضرب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر شهر وتحديداً 27 يوماً على عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى العام، حيث انتعشت الرياضة المصرية من جديد بعد توقف كورونا الذى بدأ فى شهر مارس الماضى، وخاضت الأندية مجموعة مباريات قوية حيث كان أقل نادى قد خاض 4 مباريات، فيما لعب البعض 6 لقاءات فى تلك الفترة بعد خوض المؤجلات.

وشهد جدول الدورى تغييرات كبيرة بعد التوقف، حيث تصدر بيراميدز الجدول برصيد 13 نقطة، متساوياً مع الأهلى صاحب الوصافة، إلا أن المارد الأحمر خاض 6 مباريات بينما لعب بيراميدز 5 فقط.

وجاء ترتيب الجدول كالتالي:

1ـ بيراميدز 13 نقطة

خاض بيراميدز 5 مباريات بعد التوقف، تعادل فى واحدة وفاز فى 4 أخرى، وحصد بيراميدز 13 نقطة من أصل 15.

2ـ الأهلى 13 نقطة

لعب النادى الأهلى 6 مباريات بعد العودة من التوقف من بينها لقاء إنبى المؤجل، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وحصد 13 نقطة من أصل 18 نقطة.

3ـ وادي دجلة 11 نقطة

خاض 5 مباريات، فاز فى 3 وتعادل فى اثنتين، وحصد 11 نقطة من أصل 15.

4ـ الزمالك 11 نقطة

خاض الزمالك 6 مباريات، فاز فى ثلاثة وتعادل فى اثنتين وخسر واحدة، وحصد 11 نقطة من أصل 18.

5ـ مصر المقاصة 10 نقاط

خاض 6 مباريات، فاز فى 3 مباريات خسر اثنتين وتعادل فى واحدة، وحصد 10 نقاط من أصل 18 نقطة.

6ـ طلائع الجيش 8 نقاط

خاض 4 مباريات، فاز فى اثنتين وتعادل فى مثلهما وحصد 8 نقاط من أصل 12 نقطة.

7ـ الإسماعيلى 8 نقاط

خاض 5 مباريات، بعد تأجيل مباراته مع المصرى، فاز فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما وخسر واحدة، وحصد 8 نقاط من أصل 15 نقطة.

8ـ المقاولون 7 نقاط

خاض 5 مباريات ، فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى واحدة وحصد 7 نقاط من أصل 15 نقطة.

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9ـ الاتحاد السكندرى 7 نقاط

خاض 5 مباريات، بعد تأجيل مباراته مع المصري، فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 4 أخرى، وحصد 7 نقاط من أصل 15 نقطة.

10ـ سموحة 6 نقاط

خاض 5 مباريات، تعادل فى ثلاثة وفاز فى مباراة وخسر أخرى، وحصد 6 نقاط من أصل 15 نقطة.

11ـ حرس الحدود 6 نقاط

خاض 5 مباريات، فاز فى واحدة وخسر مثلها وتعادل فى ثلاثة أخرى، وحصد 6 نقاط من أصل 15 نقطة.

12ـ نادي مصر 6 نقاط

خاض 5 مباريات، تعادل فى ثلاثة وفاز فى واحدة وخسر مثلها، وحصد 6 نقاط من أصل 15 نقطة.

13ـ إنبي 5 نقاط

خاض 5 مباريات، فاز فى واحدة وتعادل فى اثنتين وخسر مثلهما، وحصد 5 نقاط من أصل 15 نقطة.

14ـ أسوان 5 نقاط

خاض 6 مباريات، فاز فى واحدة وتعادل فى اثنتين وخسر ثلاثة أخرى، وحصد 5 نقاط من أصل 18 نقطة.

15ـ الجونة 4 نقاط

خاض 5 مباريات فاز فى واحدة وتعال فى مثلها وخسر ثلاثة أخرى، وحصد 4 نقاط من أصل 15 نقطة.

16ـ المصري نقطة واحدة

خاض 4 مباريات، تعادل فى واحدة وخسر ثلاثة وحصد نقطة واحدة من أصل 12 نقطة.

17ـ الانتاج الحربى نقطة واحدة

خاض 5 مباريات تعادل فى واحدة وخسر أربعة، وحصد نقطة من أصل 15 نقطة.

18ـ طنطا .."صفر"

خاض خمس مباريات خسرها بأكملها ولم يحصد أي نقاط .