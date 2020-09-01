شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يدعم القيصر حسنى عبد ربه بعد الوعكة الصحية وأزمته مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، النجم حسنى عبد ربه، نجم الدراويش السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، أمس الاثنين، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، عقب أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، حيث فوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ونشر عصام الحضرى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة لنجم الدراويش والمنتخب الوطنى السابق حسنى عبد ربه، صحبها بتعليق: "القيصر".





ووجه حسنى عبد ربه، قائد الإسماعيلى السابق، رسالة شكر إلى كل من اطمأن عليه بعد تعرضه وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وكتب القيصر، على صفحته على فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين.. أنا كويس وشكرا لكل حد حاول يطمئن عليا سواء تليفونيا أو رسائل خاصة أو كتابيا على السوشيال ميديا.. وآسف على عدم ردى.. شويه ضغط عصبى بس وارتفاع فى ضغط الدم.. والحمد لله بسيطة وعدت على خير".

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وفوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعت الفريقين، مساء أمس الاثنين، على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان حسنى عبد ربه، قال فى تصريحات خاصة، إنه بعد أن دخل من بوابة ملعب الإسماعيلى فوجئ بفرد من الأمن يخبره بمنعه من حضور اللقاء، وإنه مطالب بمغادرة الاستاد بناءً على تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وهو ما دفع القيصر لعرض بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الأمر قبل أن يغادر الملعب.

وكانت إدارة الإسماعيلى قررت الاستغناء عن نجل طارق عبد ربه شقيق حسنى، قبل أن ينتقل اللاعب لصفوف الزمالك، وقال طارق حينها: "للأسف لا أعرف أسباب هذا القرار ولكنى فوجئت بقرار الاستغناء عنى كمدرب بالقطاع وعن نجلى اللاعب بالناشئين بعد اعتراضنا على بعض سياسات مجلس الإدارة الحالى وتدرب نجلى فى أكاديمية القيصر بالإسماعيلية للحفاظ على مستواه حتى جاء عرض الزمالك".