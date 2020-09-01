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الحسيني سمير رئيسا لقطاع كرة السلة بنادي حدائق الأهرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قرر مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام برئاسة المهندس محمد نافع تعيين الحسيني سمير نجم السلة السابق بنادي الزمالك و منتخب مصر رئيسا للجهاز الفني لكرة السلة بالنادي ، وتم الاتفاق مع نجم الزمالك في حضور مجدي كمال نائب رئيس النادي و كل من طارق زين و خالد عويس ونجلاء اسماعيل أعضاء مجلس الإدارة.

 

واعرب المهندس محمد نافع رئيس النادي عن سعادته الكبيرة بتولي نجم كبير بحجم و قيمة الحسيني سمير مهمة تدريب قطاع السلة بالنادي و اعرب عن امنياته في تحقيق قفزة كبيرة في القطاع خلال المرحلة المقبلة. 

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من جانبه قال الحسيني سمير ان توليه رئاسة قطاع السلة بنادي حدائق الأهرام خطوة جديدة ومهمة في مسيرته التدريبية مشيرا إلي انه قبل التحدي في مكان جديد لتحقيق نجاحات للنادي اولا و لنفسه ثانيا معربا عن سعادته بالاستقبال الطيب الذي وحده من مسئولي النادي و تقديرهم له .

 

و اضاف ان الروح التي شاهدها داخل النادي شجعته علي قبول المهمة حيث تم الاتفاق في وقت قصير و لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا ، مشددا علي ان هدفه الاساسي هو تحقيق طفرة كبيرة لكرة السلة داخل نادي حدائق الأهرام .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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