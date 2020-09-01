شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني سمير رئيسا لقطاع كرة السلة بنادي حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام برئاسة المهندس محمد نافع تعيين الحسيني سمير نجم السلة السابق بنادي الزمالك و منتخب مصر رئيسا للجهاز الفني لكرة السلة بالنادي ، وتم الاتفاق مع نجم الزمالك في حضور مجدي كمال نائب رئيس النادي و كل من طارق زين و خالد عويس ونجلاء اسماعيل أعضاء مجلس الإدارة.

واعرب المهندس محمد نافع رئيس النادي عن سعادته الكبيرة بتولي نجم كبير بحجم و قيمة الحسيني سمير مهمة تدريب قطاع السلة بالنادي و اعرب عن امنياته في تحقيق قفزة كبيرة في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

من جانبه قال الحسيني سمير ان توليه رئاسة قطاع السلة بنادي حدائق الأهرام خطوة جديدة ومهمة في مسيرته التدريبية مشيرا إلي انه قبل التحدي في مكان جديد لتحقيق نجاحات للنادي اولا و لنفسه ثانيا معربا عن سعادته بالاستقبال الطيب الذي وحده من مسئولي النادي و تقديرهم له .

و اضاف ان الروح التي شاهدها داخل النادي شجعته علي قبول المهمة حيث تم الاتفاق في وقت قصير و لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا ، مشددا علي ان هدفه الاساسي هو تحقيق طفرة كبيرة لكرة السلة داخل نادي حدائق الأهرام .