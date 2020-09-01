شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه لتلفزيون الخليج 365:الجبلاية يفتح ملف التأمين على اللاعبين بعد واقعة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فتحت ملف التأمين على لاعبى الدورى الممتاز بعد الوعكة الصحية المفاجئة التى تعرض لها مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى مؤخرا.

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تابع شبانه لليوم السابع أنه تم فتح اتحاد الكرة الباب أمام الشركات الراغبة فى التعاقد مع الجبلاية للبدء فى مشروع التأمين على اللاعبين بعد اجراء مناقصة واختيار العرض الافضل للبدء فى هذا المشروع فى أقرب وقت.

أضاف شبانه لتلفزيون الخليج 365 أن اللجنة الخماسية قررت أن يتم وضع شروط على الشركة بالتأمين على اللاعبين فى حالة العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، خاصة وأن السنوات الماضية كان يتم وضع بند التأمين ضمن اشتراطات الموسم دون تحديد مما يجعل العائد قليل للاعبين حال تعرضهم لأي ظروف صحية طارئة.

الاعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى