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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها الأهلى يرفع أسم وصور شريف إكرامى ورمضان صبحى من الموقع الرسمى، كهربا يجهز شكوى جديدة للحصول على تعويض من الزمالك ، تأكد غياب عبد الله السعيد وأحمد الشنأوى عن بيراميدز أمام الزمالك.
الأهلى يرفع اسم وصور شريف إكرامى ورمضان صبحى من الموقع الرسمى
رفع مسئولو الأهلى اسم وصور شريف إكرامى حارس المرمى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، وكذلك رمضان صبحى لاعب ألفريق من الموقع الرسمى للنادى، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك رداً على تجأوزات الحارس خلال ألفترة الماضية والتى جعلته فى مهب انتقادات جمهور ألفريق بعدما ثبت قيامه بتحريض رمضان صبحى لاعب ألفريق السابق وزوج شقيقته على الرحيل من القلعة الحمراء عقب انتهاء استعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى رغم حصول الأهلى على موافقة مكتوبة من النادى الإنجليزى على شراء رمضان صبحى مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى.
كيف يجهز اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح والمعلم وأساطير نادى الـ100
على قدم وساق، تجرى عمليات التجديد والتطوير فى مبنى اتحاد الكرة بعدما قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة تكريم أساطير الكرة المصرية والمدربين الذين حققوا انجازات مع منتخب مصر وكذلك محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى.
تأكد غياب عبد الله السعيد وأحمد الشنأوى عن بيراميدز أمام الزمالك
تأكد غياب عبد الله السعيد قائد وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، وأحمد الشناوى حارس المرمى، عن صفوف فريقهم خلال مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل
بدأ حسين الشحات لاعب الأهلى تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى فى مقر النادى بالجزيرة بعد جراحة "ألفتاق" التى خضع لها فى يونيو الماضى وأبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى خلال ألفترة الماضية
تتواجد النجمة أنجى المقدم والفنان خالد النبوى فى موقع استضافة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد فى منطقة سفح الأهرمات لأداء بروفات الحفل الكبير المقرر اقامته يوم السبت المقبل.
تلقى النيجيرى جونيور أجأى مهاجم النادى الأهلى عرضاً من أحد شركات التسويق للانتقال للدورى التركى فى الموسم الجديد
كهربا يجهز شكوى جديدة للحصول على تعويض من الزمالك
يُجهز محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلى بالتعأون مع محاميه الخاص شكوى جديدة تمهيداً للتقدم بها للاتحاد الدولى فيفا ضد الزمالك، للمطالبة بتعويض مادى عن الأضرار التى تعرض لها خلال ألفترة الماضية بعد مقاضاته على خلفية أزمة رحيله عن النادى لأفيش البرتغإلى، والذى انتقل منه للأهلى، وطعن كهربا فى صحة تجديده للزمالك بسبب قيام الإدارة البيضاء بتوثيق العقد فى توقيت غير قانونى الأمر الذى تسبب فى إيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدولى والمقدرة قيمتها بـ33 مليونا و800 ألف جنيه، بعد تأكيده أن رحيله عن النادى الأبيض جاء بعد انتهاء عقده.
الكاف يخطر اتحاد الكرة بأخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية
تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطرها فيه بتحديد مواعيد تسجيل الفرق المشاركة فى بطولات افريقيا الموسم المقبل سواء بدورى أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية، وتضمن خطاب الكاف، أن يبدأ تحديد ألفرق المشاركة فى البطولات الجديدة من اليوم الثلاثاء وحتى 20 أكتوبر المقبل، بحيث تتمكن الاتحادات التى لم ينته بها الدورى من الاستفادة بهذا الوقت بحيث تكون اتضحت صورة المنافسة على البطولة وكذلك الآنتهاء من الكاف لتحديد الطرف الثانى فى الكونفيدرالية.
صدمة فى بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدورى
تعرض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لصدمة قوية قبل 48 ساعة من مواجهة الزمالك المرتقبة فى بطولة الدورى العام المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أسوان يشكو حكم مباراته أمام بيراميدز لاتحاد الكرة
تقدم مسئولو نادى أسوان بتظلم رسمى لاتحاد الكرة ضد محمود بسيونى حكم مباراة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة الـ23 للدورى، حيث فاز بيراميدز بهدفين لهدف، وحضر اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان إلى مقر اتحاد الكرة والتقى مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وقدم له الالتماس الذى ذكر فيه أن أحمد الغندور حكم الفيديو استدعى بسيونى لوجود ركلة جزاء لصالح أسوان لكن بسيونى رفض الاستجابة لحكم ألفيديو.
يُجهز السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تمهيداً للمشاركة بشكل أساسى فى مواجهة دجلة، وذلك لتعويض غياب التونسى على معلول والذى حصل على الإنذار الثالث خلال مباراة المصرى الماضية، وينوى رينيه فايلر الاعتماد على محمود وحيد فى مباراة دجلة، لاسيما أن اللاعب شارك بديلاً فى أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.
تخليد إنجازات الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب بمدخل اتحاد الكرة
قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم المدربين المصريين الذين حققوا إنجازات مع منتخب مصر بوضع صورهم فى مدخل الجبلاية ضمن عمليات التجديد الحالية وعلى رأسهم محمود الجوهرى وحسن شحاتة وشوقى غريب، وكانت اللجنة خلدت أسماء أساطير الكرة المصرية فى نادى المائة بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة وعلى رأسهم حسن الشاذلى ومصطفى رياض والسيد الضظوى ومحمود الخطيب وحسام حسن وعبد الله السعيد.
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