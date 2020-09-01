شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة في المقاولون للتحفيز قبل مباراة المصري ونسيان صدمة الجونة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة ، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي اقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر استعدادا لمباراة المصري، وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين لتخطي المصري وحصد نقاط المباراة للحفاظ علي المنافسة علي مركز متقدم بالمربع الذهبي لضمان التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل.

وطالب المشرف علي الكرة، نسيان نتيجة الجونة في الجولة الماضية والتفكير في لقاء المصري ونقاط المباراة، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أجري اليوم المسحة الطبية "الكاشف السريع" تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل مواجهة الفريق البورسعيدي بالجولة ال 24 المقرر لها الخميس باستاد برج العرب في الاسكندرية.



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ويواصل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، وفاروقا نور الدين مدافع الفريق، الغياب عن ذئاب الجبل فى مباراة المصرى حيث فضل الجهاز الفنى للمقاولون استبعادهما بسبب عدم الجاهزية ، ويخضع طاهر محمد طاهر لجلسات تأهيلية منذ عودة النشاط الرياضة، بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال إحدى المباريات الودية قبل استئناف اللقاءات الرسمية عقب توقف كورونا.

فى سياق آخر، كشف المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، حقيقة انتقال اللاعب يوسف حسن الذي يطلق عليه "خليفة" محمد صلاح، إلى النادى الأهلي بحسب الشائعات التي انتشرت مؤخرا ، ونفى محمد عادل ، قيام اللاعب بالتوقيع لللأهلي، لافتا إلى أن الأحمر طوال تاريخه لم يقم بخطف أي لاعب من المقاولين وأن المفاوضات الشرعية تكون دائما هي الطريقة المثالية في انتقال أي لاعب بين الأهلي والمقاولين.

وقال عادل : "مسؤولو الأهلي اتصلوا بي هاتفيا وطلبوا التعاقد مع اللاعب، لكنني رفضت لأنه غير معروض للبيع حاليا، وأشكر إدارة الأهلي على موقفها بعكس أندية أخرى قامت بالاتصال باللاعب مباشرة دون علمنا، فاللاعب عقده ممتد لمدة 4 سنوات مع المقاولين العرب".