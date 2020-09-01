فخر الدين بن يوسف: أرفض اللعب بلا عقد مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلي، عودته إلى تونس، رافضا اللعب دون عقد مع الدراويش، مع تأكيد انتهاء عقده مع النادي في شهر يوليو الماضي.

وقال بن يوسف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء: "ليس عندي أي وكيل أعمال رسمي في مصر".

وأضاف صاحب الـ29 عاما: "عقدي مع النادي الإسماعيلي انتهى في 19 يوليو 2020".

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وتابع: "لم أعهد التدريب أو اللعب دون عقد يربطي بناد".

وأكمل: "أحترم نادي الإسماعيلي جماهيريا، جهاز فني، إدارة، لاعبين وإدارة، لكني في الأخير لاعب محترف".

وأوضح: "لبيت الطلب وكنت موجود في الإسماعيلية قبل الرجوع إلى تونس، وهذا دليل على احترامي للنادي".

وأتم فخر الدين بن يوسف تصريحاته قائلا: "في الأخير، لا أعرف إن كنت سأرتدي قميص الإسماعيلي بعد اليوم أو لا، ولكني في جميع الحالات أشكر الجميع، وخاصةً عشاق الدراويش".