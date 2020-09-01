الزمالك وبيراميدز يستفسران من بتروجيت عن موقف كريم طارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخل كريم طارق مهاجم طلائع الجيش والمعار من صفوف بتروجيت دائرة اهتمام مسؤولي نادي الزمالك وبيراميدز من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويقدم كريم طارق أداء مميز مع طلائع الجيش في المباريات الأخيرة، وسجل 4 أهداف في المسابقة حتى الآن.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن إدارة بتروجيت تلقت اتصالات من جانب مسؤولي الزمالك وبيراميدز من أجل معرفة الموقف الخاص بكريم طارق قبل تقديم أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب.

وقال مصدر في نادي الزمالك، أن كريم طارق يُعد ضمن الأسماء التي تنوي الإدارة طرحها على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة قبل التفاوض حول ضمه في الانتقالات المقبلة.