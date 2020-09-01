بيراميدز يُعلن خطة استضافة الزمالك.. إجراءات طبية صارمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف نادي بيراميدز عن إجراءات طبية صارمة ضمن خطته لتنظيم مباراته أمام الزمالك الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وأكد وليد مهدي مدير إدارة المباريات في بيراميدز أن النادي سيسمح فقط بحضور 15 عضواً من مجلس إدارة الزمالك وهو ما ينطبق على إدارة ناديه كذلك، مشيراً إلى أن الأسماء ستكون وفقاً لقائمة الأسماء المُرسلة من اتحاد الكرة بموافقة الأمن.

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وأشار مهدي إلى أن إدارة بيراميدز ستسمح فقط بدخول 16 مصور في ملعب المباراة بناءً على قاءمة أسماء مُرسلة من شعبة المصورين بنقابة الصحفيين والاتحاد المصري لكرة القدم، على أن يتم تحديد أعداد الصحفيين لاحقاً بعد التنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين واتحاد الكرة، على أن يكون لكل صحفي تصريح دخول مباريات الموسم الجاري.

وشدد على أنه سيتم تنفيذ تعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بمنتهى الدقة والصرامة فيما يخص إجراءات مكافحة فيروس كورونا حيث لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة مع تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس بالمقاعد داخل استاد الدفاع الجوي.

وبشأن بوابات الدخول المخصصة، أوضح مهدي أنه بالنسبة لأعضاء مجلسي إدارة الناديين سيكون الدخول من البوابة رقم ١، فيما سيكون الدخول من بوابة رقم ٥ للصحفيين والمصورين والقنوات التليفزيونية.