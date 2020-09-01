إنتر ميلان يحسم الجدل حول إمكانية ضم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي، أن النيراتزوري لم يدخل سباق ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان ليونيل ميسي طلب في خطاب رسمي الرحيل عن برشلونة وتم ربط قائد الأرجنتين بالانتقال إلى إنتر ميلان هذا الصيف، لكن اعترف بأنها ليست خطوة واقعية لعمالقة الدوري الإيطالي.
لكن أوسيليو أكد أن تلك الخطوة ليست واقعية، وقال لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" مساء الثلاثاء: "لا يوجد شيء بخصوص ميسي، ولا أعرف حتى من أين تأتي هذه الأفكار".
وأضاف: "لا يوجد أحد في كرة القدم لا يريد ميسي، ولكن في الحقيقة لن نتخذ هذه الخطوة".
من جانبه، ارتبط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن أوسيليو أكد أن البلوجرانا لم يدخل في محادثات مع النيراتزوري.
وتحدث أوسيليو عن صاحب الـ22 عاما: "لم تبدأ أي مفاوضات بشأن لاوتارو مارتينيز، لأنه في الواقع لم يحدث شيء على الإطلاق، لم نبدأ المفاوضات من الأساس".
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