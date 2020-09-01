معسكر مغلق بالقاهرة لسلة الاتحاد السكندرى استعدادًا لنهائي الدوري

غادر اليوم الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري متجها الي القاهرة للدخول في معسكر مغلق من اليوم وحتي موعد مباريات الدور النهائي للدوري السوبر.

يواجه زعيم الثغر فريق الاهلي في " 5 best of " خمس مواجهات أيام الجمعة والاحد والثلاثاء والخميس والسبت القادمين وفي حال حسم زعيم الثغر ثلاث مواجهات يتوج بطلا للدوري السوبر لهذا الموسم .

موعد مباريات الدور النهائي للدوري السوبر.يواجه زعيم الثغر فريق الاهلي في " 5 best of " خمس مواجهات أيام الجمعة والاحد والثلاثاء والخميس والسبت القادمين وفي حال حسم زعيم الثغر ثلاث مواجهات يتوج بطلا للدوري السوبر لهذا الموسم .

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