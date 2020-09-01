تعرف علي نتائج الجولة السادسة لمرحلة البقاء في دوري اليد

اسدل الستار اليوم علي منافسات الجوله السادسه من المرحله الثانيه لدوري المحترفين لكرة اليد حيث يتبقي ثلاثة جولات علي نهاية المسابقة. وجاءت نتائج مباريات اليوم من مرحلة البقاء بدوري المحترفين علي النحو التالي:

فوز الطيران على جزيره الورد بنتيجه 22/24

فوز الحوار على الفيوم بنتيجه 11/21

فوز الزهور على الجزيره بنتيجه 23/26

فوز اصحاب الجياد على حدائق الاهرام بنتيجه 23/24

فوز المعادى على اكتوبر بنتيجه 21/26

بهذه النتائج يصبح ترتيب جدول هذه المرحلة الترتيب عقب نهاية الجولة علي النحو التالي:

المركز التاسع الجزيره برصيد ٣٦ نقطه

المركز العاشر حدائق الاهرام برصيد ٣٥ نقطه

المركز الحادى عشر الطيران برصيد ٣٥ نقطه

المركز الثانى عشر الزهور برصيد ٣٣ نقطه

المركز الثالث عشر المعادى برصيد ٣٢ نقطه

المركز الرابع عشر اصحاب الجياد برصيد ٣١ نقطه

المركز الخامس عشر جزيره الورد برصيد ٢٨ نقطه

المركز السادس عشر الحوار برصيد ٢٦ نقطه

المركز السابع عشر اكتوبر برصيد ٢٤ نقطه

المركز الثامن عشر الفيوم برصيد ٢٠ نقطه

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