مصطفى زكي مديرًا فنيًا للشرقية

عقد الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس الإدارة وبحضور ابراهيم الباجورى عضو مجلس الإدارة جلسة عاجلة مع الدكتور مصطفى زكى رئيس قطاع الكرة بنادى الشرقية لبحث تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة ،من أجل إعداد فريق جيد قادر على المنافسة على الصعود للدورى الممتاز ب، من ثم إلى الدورى الممتاز. المقبلة ،من أجل إعداد فريق جيد قادر على المنافسة على الصعود للدورى الممتاز ب، من ثم إلى الدورى الممتاز. وقد أسفر الاجتماع عن تولى الدكتور مصطفى زكى القيادة الفنية للفريق. حيث يتولى الجهاز الفني الجديد مهمة استكمال مباريات بطولة دورى القسم الثالث، والتى سوف تنطلق مرة أخرى فى شهر أكتوبر القادم. حيث ضم التشكيل المبدئي للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم الدكتور مصطفي زكي مدير فني، وعادلي الصادق مدرب عام Advertisements ويوسف عمر مدرب وجمال صدقي مدرب حراس وعلاء مختار مدير إدارى وعبد الله إمام إدارى

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