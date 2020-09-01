بيراميدز يجري تحليل"رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك

أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز والجهاز الفني تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" والخاصة بمباراة بيراميدز أمام الزمالك في الدوري الممتاز.
ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوريالممتاز.
وعقب انتهاء التدريب أجرى اللاعبون تحليل الأجسام المضادة طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة المعمول به في الكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مباريات الدوري.
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