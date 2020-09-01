شاهد.. المقاولون يحفز لاعبيه قبل مواجهة المصري

حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، وعضو مجلس الإدارة، على عقد اجتماع مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر استعدادًا لمباراة المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين لتخطي المصري وحصد نقاط المباراة للحفاظ علي المنافسة علي مركز متقدم بالمربع الذهبي لضمان التأهل لإحدى بطولتي أفريقيا للموسم المقبل.

وطالب المشرف علي الكرة، نسيان نتيجة الجونة في الجولة الماضية والتفكير في لقاء

المصري ونقاط المباراة، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أجري اليوم المسحة الطبية "الكاشف السريع" تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل مواجهة الفريق البورسعيدي بالجولة الـ24 المقرر لها الخميس باستاد برج العرب في الاسكندرية.

ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 40 نقطة خلف الزمالك برصيد 45 نقطة وبيراميدز برصيد 45 نقطة.