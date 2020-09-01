فرج عامر يكرم لاعبي السلة بـ سموحة

حرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة علي تكريم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي للرجال اليوم الثلاثاء. ونشر عامر عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :"كرم المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة الفريق الاول لكرة السلة رجال لتحقيقه المركز الثالث و حصوله علي الميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر". التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :"كرم المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة الفريق الاول لكرة السلة رجال لتحقيقه المركز الثالث و حصوله علي الميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر". وتوج فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للفريق بالبطولة علي حساب نظيره الأهلي والذي يقوده فنياً أشرف توفيق.

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