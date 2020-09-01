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شاهد.. الحسيني سمير رئيسًا لقطاع السلة بنادي حدائق الأهرام

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قرر مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام، برئاسة المهندس محمد نافع، تعيين الحسيني سمير نجم السلة السابق بنادي الزمالك و منتخب مصر  رئيسا للجهاز الفني لكرة السلة بالنادي.

وتم الاتفاق مع نجم الزمالك في حضور مجدي كمال نائب رئيس النادي و كل من طارق زين و خالد عويس و نجلاء اسماعيل أعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب المهندس محمد نافع رئيس النادي

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عن سعادته الكبيرة بتولي نجم كبير بحجم و قيمة الحسيني سمير مهمة تدريب قطاع السلة بالنادي و اعرب عن امنياته في تحقيق قفزة كبيرة في القطاع خلال المرحلة المقبلة. 

من جانبه قال الحسيني سمير نجم الزمالك السابق ان توليه رئاسة قطاع السلة بنادي حدائق الأهرام خطوة جديدة

و مهمة في مسيرته التدريبية مشيرا إلي انه قبل التحدي في مكان جديد لتحقيق شيء للنادي اولا و لنفسه ثانيا معربا عن سعادته بالاستقبال الطيب الذي وحده من مسئولي النادي و تقديرهم له .

واضاف ان الروح التي شاهدها داخل النادي شجعته علي قبول المهمة حيث تم الاتفاق في وقت قصير و لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا .. مشددا علي ان هدفه الاساسي هو تحقيق طفرة كبيرة لكرة السلة داخل نادي حدائق الأهرام .

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