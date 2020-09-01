شاهد.. الحسيني سمير رئيسًا لقطاع السلة بنادي حدائق الأهرام

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قرر مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام، برئاسة المهندس محمد نافع، تعيين الحسيني سمير نجم السلة السابق بنادي الزمالك و منتخب مصر رئيسا للجهاز الفني لكرة السلة بالنادي.
وتم الاتفاق مع نجم الزمالك في حضور مجدي كمال نائب رئيس النادي و كل من طارق زين و خالد عويس و نجلاء اسماعيل أعضاء مجلس الإدارة.
وأعرب المهندس محمد نافع رئيس النادي
من جانبه قال الحسيني سمير نجم الزمالك السابق ان توليه رئاسة قطاع السلة بنادي حدائق الأهرام خطوة جديدةو مهمة في مسيرته التدريبية مشيرا إلي انه قبل التحدي في مكان جديد لتحقيق شيء للنادي اولا و لنفسه ثانيا معربا عن سعادته بالاستقبال الطيب الذي وحده من مسئولي النادي و تقديرهم له .
واضاف ان الروح التي شاهدها داخل النادي شجعته علي قبول المهمة حيث تم الاتفاق في وقت قصير و لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا .. مشددا علي ان هدفه الاساسي هو تحقيق طفرة كبيرة لكرة السلة داخل نادي حدائق الأهرام .
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